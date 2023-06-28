Часть Муринского парка благоустроят за 275,5 млн рублей

Комитет по государственному заказу объявил открытый конкурс на проведение благоустройства в части Муринского парка. Данные опубликованы на сайте государственных закупок.

Максимальная стоимость работ составляет 275,5 млн рублей, сказано в карточке конкурса. Там же уточняется, что планируется провести 1-й этап благоустройства на части Муринского парка от Светлановского до Гражданского проспекта.

В материалах закупки указано, что исполнитель должен будет поставить спортивные и детские площадки, цветники, песочницы и велодорожки. Также от него требуется обустроить газоны, положить плитку, посадить деревья с кустарниками и провести другие работы.







Заключить договор комитет планирует после 14 июля. Исполнитель должен будет завершить все работы к 15 октября 2023 года, сказано в проекте контракта.

София Саттарова / фото: ЗАКС.Ру / Скринщоты материалов закупки