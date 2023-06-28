ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 17:41

Часть Муринского парка благоустроят за 275,5 млн рублей

фото ЗакС политика Часть Муринского парка благоустроят за 275,5 млн рублей

Комитет по государственному заказу объявил открытый конкурс на проведение благоустройства в части Муринского парка. Данные опубликованы на сайте государственных закупок. 

Максимальная стоимость работ составляет 275,5 млн рублей, сказано в карточке конкурса. Там же уточняется, что планируется провести 1-й этап благоустройства на части Муринского парка от Светлановского до Гражданского проспекта. 

В материалах закупки указано, что исполнитель должен будет поставить спортивные и детские площадки, цветники, песочницы и велодорожки. Также от него требуется обустроить газоны, положить плитку, посадить деревья с кустарниками и провести другие работы. 

Заключить договор комитет планирует после 14 июля. Исполнитель должен будет завершить все работы к 15 октября 2023 года, сказано в проекте контракта. 

 

София Саттарова / фото: ЗАКС.Ру / Скринщоты материалов закупки


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости28 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама