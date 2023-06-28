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Новости 18:50

"Новая газета Европа"* стала нежелательной организацией в РФ

фото ЗакС политика "Новая газета Европа"* стала нежелательной организацией в РФ

Генпрокуратура признала нежелательным на территории России издание "Новая газета Европа"*, основанное в прошлом году на территории Латвии Кириллом Мартыновым**. Ведомство на своем сайте напомнило, что часть редакции прежде работала в российской "Новой газете", у которой отняли лицензию по решению суда.

По мнению надзорного органа, электронное СМИ систематически публикует "тенденциозные информационные материалы" с критикой внешней и внутренней политики РФ и ложной информацией о действиях российских властей. Упомянутые материалы, говорится в сообщении, наносят стране репутационный ущерб и создают угрозу основам конституционного строя.

Наконец, силовиков не устраивает распространение латвийским изданием материалов организаций, уже признанных в РФ экстремистскими и нежелательными.

*Генпрокуратура объявила "Новую газету Европа" нежелательной организацией 

**Минюст внес Кирилла Мартынова в единый реестр иноагентов


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