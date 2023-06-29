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Новости 9:56

Смольный предоставит религиозным организациям субсидии на реставрацию памятников

фото ЗакС политика Смольный предоставит религиозным организациям субсидии на реставрацию памятников

Администрация Северной столицы намерена субсидировать религиозные организации для того, чтобы они сохраняли объекты культурного наследия, которые занимают. Постановление об этом подписал петербургский градоначальник Александр Беглов

Средства из городского бюджета выделят в рамках возмещения затрат, возникших ввиду работ, которые были направлены на сохранение домов-памятников.

Деньги в том числе можно будет потратить на реставрационные работы, ремонт объектов либо их консервацию или инженерное укрепление памятника.


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