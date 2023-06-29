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Новости 10:40

Администрации Выборга предъявили претензии на почти 8 млн рублей из-за урона природе

фото ЗакС политика Администрации Выборга предъявили претензии на почти 8 млн рублей из-за урона природе

Росприроднадзор по Ленинградской области предъявил администрации Выборгского района претензии в размере 7,8 млн рублей из-за урона окружающей среде, информирует пресс-служба надзорного ведомства.

Виной всему - выброс нефтепродуктов в Кировском микрорайоне.

Загрязнённый участок обнаружили ещё летом прошлого года. На площади свыше 700 кв. метров находилась вредная субстанция, часть из которой была разлита в резервуары.

"Экспертной лабораторией ФГБУ "ЦЛАТИ по СЗФО" в пробах почв выявлены превышения по нефтепродуктам, бензапирену, цинку. Установлено, что отходы относятся к IV классу опасности с содержанием нефтепродуктов более 60%", — отчитались в Росприроднадзоре.

Кроме возмещения ущерба, чиновников обязали зачистить загрязнённую территорию.

Фото: pixabay


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