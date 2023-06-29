В порту Петербурга в партии бананов обнаружили брикеты с белым порошком

Таможенники обнаружили 50 килограммов наркотических веществ в партии прибывших из-за границы бананов, информирует в четверг, 29 июня, пресс-служба Федеральной таможенной службы.

Наркотики хранились в рефрижераторном контейнере. Сумма изъятого составляет не менее 450 млн рублей, согласно предварительным оценкам.

В документах указывается, что бананы с "дополнительным грузом" приехали в Россию из Африки транзитом через Европу и Узбекистан. Обнаружить вещества удалось благодаря специальному сканеру.

Как итог, правоохранительные органы возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков (ст. 229.1 УК). По статье нарушителю может грозить вплоть до пожизненного срока заключения.

Фото: pixabay