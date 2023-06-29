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Новости 11:40

Доходный дом Петрова на Загородном проспекте стал региональным памятником

фото ЗакС политика Доходный дом Петрова на Загородном проспекте стал региональным памятником

Доходный дом почётного гражданина Василия Петрова, расположенный на Загородном проспекте, получил статус памятника архитектуры регионального значения, информирует пресс-служба КГИОП.

Ранее в здании находилась контора ликёрного завода.

В комитете объяснили, по какой причине объект получил статус регионального памятника.

"Архитектурно-художественное решение фасадов, выполненное в приёмах эклектики, сохранилось до настоящего времени. Также сохранились историческое объёмно-пространственное решение дома, помещения с комплексной декоративно-художественной отделкой, в том числе парадная лестница", — поделились в комитете по охране памятников.

Доходный дом возвели в конце XIX века. На тот момент в нём разместилась контора водочного и ликёрного завода "В.Е. Петровъ", который основали в 1863 году. Впоследствии предприятие получило различные мировые награды.

Фото: КГИОП


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