Доходный дом Петрова на Загородном проспекте стал региональным памятником

Доходный дом почётного гражданина Василия Петрова, расположенный на Загородном проспекте, получил статус памятника архитектуры регионального значения, информирует пресс-служба КГИОП.

Ранее в здании находилась контора ликёрного завода.

В комитете объяснили, по какой причине объект получил статус регионального памятника.

"Архитектурно-художественное решение фасадов, выполненное в приёмах эклектики, сохранилось до настоящего времени. Также сохранились историческое объёмно-пространственное решение дома, помещения с комплексной декоративно-художественной отделкой, в том числе парадная лестница", — поделились в комитете по охране памятников.

Доходный дом возвели в конце XIX века. На тот момент в нём разместилась контора водочного и ликёрного завода "В.Е. Петровъ", который основали в 1863 году. Впоследствии предприятие получило различные мировые награды.

Фото: КГИОП