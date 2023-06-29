Бурматов предложил изымать животных у владельцев за жестокое с ними обращение

Животных следует конфисковывать у владельцев в случае выявления случаев жестокого с ними обращения, считает первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Как пишут 29 июня "Известия", для реализации этой идеи парламентарий разработал соответствующий законопроект.

В беседе с изданием депутат уточнил, что его инициатива преследует несколько целей. Во-первых, сейчас в законодательстве имеется запрет на содержание диких зверей, однако отсутствует механизм конфискации таких животных, указал он. Кроме того, в случает принятия законопроекта появится возможность изымать питомцев у жестоких хозяев.

Сейчас за измывательства над животными их владельцам грозят "достаточно высокие" штрафы, рассказал Бурматов. При этом, по его словам, "нет гарантии, что после этого отношение хозяина к питомцу изменится, хотя по действующему законодательству он остается у него, так как считается его собственностью".

В качестве примера парламентарий привел стримеров, которые издеваются над животными в ходе трансляций в интернете.

Сейчас за издевательства над животными гражданам могут назначить штраф до 80 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы либо же лишить их свободы на срок до трех лет.

Фото: duma.gov.ru