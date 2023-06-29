"Новые люди" предложили обязать застройщиков вводить объекты инфраструктуры одновременно с жильем

На рассмотрение Госдумы 29 июня поступил законопроект с предложением обязать застройщиков возводить объекты инфраструктуры не позднее ввода в эксплуатацию жилья. Документ доступен в электронной базе парламента, его авторами выступили депутаты от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым.

Как следует из законопроекта, срок строительства объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур не должен превышать сроки строительства жилых помещений.

"Обеспечение граждан социальной инфраструктурой (школами, детскими садами, больницами и т. д.) является неотъемлемой и ключевой частью развития инфраструктуры города или поселения. Основная часть покупателей жилой недвижимости — семьи с детьми, выбирающие жилье для себя. Для них доступность социальных и бытовых учреждений является жизненно необходимой", — говорится в пояснительной записке.

Депутаты указали, что сейчас на федеральном уровне отсутствует норма, обязывающая застройщиков возводить социальную инфраструктуру, в результате чего этим вопросом занимаются местные власти. Последние могут обязать компанию возвести необходимые для удобства жителей объекты, однако ввод последних может откладываться на годы. В результате жители новостроек вынуждены обращаться в школы и поликлиники в ближайших районах, из-за чего растет нагрузка на последние, а вместе с тем и социальная напряженность.

В середине июня "Новые люди" выдвинули кандидатуру Даванкова для участия в выборах мэра Москвы.

Фото: ЗАКС.Ру