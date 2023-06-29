В Кронштадте прокуратура обратится в суд из-за незаконного причала

Прокуратура Кронштадтского района в ходе проверки выявила в акватории Финского залива незаконный причал. В связи с этим ведомство обратится в суд с требованием обязать собственника убрать конструкцию прочь.

Как рассказали в надзорном ведомстве, местный житель самочинно разместил в водах Невской губы плавучий причал, а вместе с ним и понтон для связи с берегом. Никаких документов для этого он не получал.

"В нарушение требований транспортной безопасности мужчина использовал причал для перевозки пассажиров, а государственную землю для парковки автомобилей", — утверждают в прокуратуре.

По факту проверки прокурор района подготовил исковое заявление в суд. Он намерен добиваться от гражданина освобождения акватории и незаконно занимаемого земельного участка.

Фото: Telegram-канал "Прокуратура г. Санкт-Петербурга"