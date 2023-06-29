В течение недели из-за укусов клещей пострадали 455 петербуржцев

По состоянию на четверг, 29 июня, в Петербурге "атаке" клещей подверглись ещё 455 местных жителей, в том числе 70 несовершеннолетних. Сводку приводит пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

Согласно сведениям ведомства, наиболее чаще клещи присасывались к людям на территории Курортного района: там зарегистрировали 26 случаев. Кроме того, петербуржцев покусали в Пушкинском, Приморском, Красносельском, Выборгском, Кировском и других районах.

В течение этого времени у горожан после встреч с представителями вида паукообразных обнаружили заболевания клещевым энцефалитом и 17 случаев боррелиоза.

За последние дни от энцефалита вакцинировались 776 петербуржцев, в том числе 303 ребёнка.

Фото: pixabay