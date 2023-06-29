Заключенный пожаловался Агапитовой на невозможность прописаться у отца

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова провела личный прием в исправительной колонии № 6 на территории промзоны Обухово, сообщили 29 июня в пресс-службе омбудсмена. Одним из обратившихся стал заключенный, в силу бюрократических препон лишенный возможности прописаться у собственного отца.

Как объяснил Агапитовой гражданин, в колонии ему осталось пребывать меньше года, однако же он лишен возможности пройти подготовку к освобождению. Последняя предусматривает психологическую и правовую поддержку, а также помощь с налаживанием социально полезных связей.

"Специфика в том, что для проведения этих мероприятий ориентируются на место постоянной регистрации осужденного. Оно и понятно — трудоустраивать и социализировать нужно там, где человек будет жить после освобождения", — уточнили в аппарате омбудсмена.

Между тем, фактически у осужденного сейчас отсутствует прописка. Дом, где он был зарегистрирован, оказался снесен, пока гражданин отбывал наказание. Отец заключенного готов прописать его у себя, однако для этого последний должен самолично прийти в отдел полиции.

Агапитова отметила, что с подобной коллизией уже сталкивалась в исправительной колонии № 7, где заключенные жаловались на невозможность оформить паспорта. В полиции требуют личного присутствия получателя, но доставлять их в отдел сотрудники УФСИН не имеют права, а сами работники МВД ехать в колонию отказываются, говорили они.

"Наши юристы изучили вопрос и пришли к выводу, что в ситуации с регистрацией требования личного присутствия излишни. А в случае оформления паспорта сотрудники могут привезти документ в колонию. Мы направили в ведомство соответствующую правовую позицию", — заявила омбудсмен.

В свою очередь, помощник начальника УФСИН по соблюдению прав человека Елена Кузнецова предложила взять у отца заключенного письменное согласие зарегистрировать сына после освобождения. По ее мнению, такой бумаги будет достаточно, чтобы осужденный мог приступить к подготовке к освобождению.

Фото: upchspb.ru