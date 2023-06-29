Смольный хочет уговаривать рожать пришедших на аборт женщин

Комитет по социальной политике Петербурга подготовил проект распоряжения о плане мероприятий в 2023-2026 годах по реализации Национальной стратегии в интересах женщин. Документ опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте администрации города.

Согласно проекту распоряжения, все мероприятия делятся на блоки. В части о здоровье указаны пункты о введении "мотивационного анкетирования всех женщин, обратившихся за искусственным прерыванием беременности" для ее сохранения и "внедрение в работу врачей женских консультаций речевых модулей для создания у женщин положительных установок на рождение детей в ситуации репродуктивного выбора", следует из документа.

В аналогичном плане на 2019-2022 года подобных положений не было. При этом, сохранились пункты о мероприятиях по снижению заболеваемости и смертности от рака молочной железы, по информированию женщин о вариантах лечения и другое.

В других блоках документа предлагается проводить мероприятия по привлечению и поддержке женщин в предпринимательстве и общественно-политической жизни. Также планируется развитие сети специализированных отделений по помощи пострадавшим от насилия и торговли людьми, совершенствование комплексной помощи освободившимся из тюрем и проведение других мероприятий по поддержке женщин.

В документе сказано, что одна из целей программы - увеличение продолжительности жизни у женщин до 80 лет. Еще одна задача - рост до 79% уровня занятости женщин, у которых есть дети дошкольного возраста, и снижение до 6,6% доли семей, где дети оказались в трудной жизненной ситуации.

София Саттарова / фото: unsplash