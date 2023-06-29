Госдума одобрила законопроект о доступе провайдеров в многоквартирные дома

Депутаты Государственной думы поддержали в первом чтении законопроект о свободном доступе операторов связи в многоквартирные дома (МКД), сообщила 29 июня пресс-служба нижней палаты. В первую очередь, речь идет о провайдерах, предоставляющих доступ к широкополосному интернету.

Сейчас для размещения в доме оборудования связи необходимо получение согласия 2/3 собственников квартир на общем собрании. Последнее, по мнению авторов проекта, само по себе затруднительно и способно привести к массовым злоупотреблениям со стороны ответственных лиц, фактически монополизирующих право доступа провайдеров в здания.

"Отсутствие конкуренции при доступе операторов связи в МКД значительно ущемляет права собственников (нанимателей) жилых помещений, которые лишены возможности самостоятельно выбрать оператора, наиболее полно отвечающего их потребностям и запросам", — говорится в пояснительной записке.

Авторы предлагают допустить безвозмездное размещение в многоквартирных домах сетей связи и доступ к ним операторов по желанию любого из собственников. По их мнению, правительство должно установить единый порядок допуска провайдеров в дома. При этом до конца 2024 года следует ввести мораторий на повышение платы по договорам о размещении инфраструктуры связи на государственных и муниципальных объектах, полагают они.

Законопроект был внесен в Госдуму в ноябре 2022 года. Его авторами выступили депутаты Александр Хинштейн и Сергей Пахомов, а также сенатор Андрей Клишас и Андрей Турчак.

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