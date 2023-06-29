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Новости 16:56

Ленобласть намерена присоединиться к программе "квартирной" помощи переселенцам из ДНР

фото ЗакС политика Ленобласть намерена присоединиться к программе "квартирной" помощи переселенцам из ДНР

Руководство Ленинградской области собирается присоединиться к федеральной программе, дающей право на покупку жилья с помощью сертификатов для беженцев из Донецкой народной республики. Информация об этом приведена в Telegram-канале администрации региона.

Решение о присоединении к программе озвучил глава Ленобласти Александр Дрозденко во время заседания губернаторского совета по межнациональным отношениям.

По словам регионального руководителя, в ближайшее время чиновники подготовят соответствующее обращение в правительство.

"Сегодня в пункте временного размещения в Тихвинском районе остается около 240 человек", - уточнили в региональной администрации.


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