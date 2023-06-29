Baza: Дочь Суровикина опровергла слухи об аресте отца-генерала

Генерал Сергей Суровикин, чьё имя всплыло в СМИ в контексте вооружённого мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, находится на своём рабочем месте, проблем с правоохранителями у него нет, уведомила журналистов Telegram-канала Baza его дочь Вероника. Тезисы об аресте отца она назвала фейками.

"С ним ничего не произошло, он находится на рабочем месте. <...> Он никогда каждый день никаких заявлений не делал", — поделилась Вероника.

Она добавила также, что с момента "марша справедливости" Пригожина каких-либо кардинальных изменений в их семье не произошло, отец продолжает работать, как и прежде.

Последний раз Суровикин контактировал с Пригожиным через Министерство обороны 24 июня, прося его направить эшелоны ЧВК в пункты постоянной дислокации. Впоследствии в СМИ появились слухи о якобы имеющейся связи между ним и вооружённым мятежом ЧВК. Обе стороны отрицают это.

Фото: ЗАКС.Ру