Беглов встретился в Петербурге с членом политбюро ЦК компартии Вьетнама

Петербургский градоначальник Александр Беглов встретился в Петербурге с членом политбюро центрального комитета коммунистической партии Вьетнама Нгуен Ван Нэном. Стенограмма встречи приведена пресс-службой Смольного.

Стороны обговорили вопросы, касающиеся организации авиасообщения между странами, а также поговорили о сотрудничестве в сфере культуры и образования.

"Глава города-побратима прибыл для участия в намеченном на 30 июня открытии памятника первому президенту Вьетнама Хо Ши Мину. Монумент установлен в сквере на пересечении улицы Хошимина и проспекта Просвещения. Торжественное открытие приурочено к 100-летию прибытия Хо Ши Мина в Петроград", — указывается в информационной сводке Смольного.

По словам Беглова, идея поставить в Северной столице памятник Хо Ши Мину появилась ещё в 2019 году, когда в город приезжал будущий президент азиатской страны Во Ван Тхыонг.

На сегодняшний день, как отметил Беглов, между городами следует наметить прямое авиасообщение, благодаря чему в обе страны будет увеличен турпоток.

Во время петербургского визита Нгуен Ван Нэн также побывал на открытии выставки "Санкт‑Петербург и Вьетнам: дружба, проверенная временем", организованной в Смольном.

Фото: пресс-служба Смольного