Празднование в пятницу ненадолго перекроет движение близ Дворцовой площади

Предстоящее в пятницу, 30 июня, празднование 220-летия пожарной охраны Петербурга скажется на дорожном движении в центре города, сообщили в комитете по транспорту. Речь идет об улицах вблизи Дворцовой площади.

Так, в течение всей пятницы с 00:00 до 23:59 будет запрещена остановка транспорта на отрезке Миллионной улицы от набережной Зимней канавки до Мошкова переулка. В это же время будет действовать запрет движения по Миллионной улице от набережной Зимней канавки до Дворцовой площади, а также в проезде вдоль домов №№ 4 и 6-8 по Дворцовой площади.

Непосредственно днем масштаб перекрытий на короткий период увеличится. Движение будет запрещено по ряду улиц в интервале между 13:40 и 14:00. Речь идет о проезде по Дворцовой набережной от Суворовской площади к Дворцовому мосту, по Невскому проспекту от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта, по Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Дворцового проезда и по Адмиралтейской набережной от Сенатской площади до Дворцового проезда. Также будут перекрыты Дворцовый и Адмиралтейский проезды и Дворцовый мост.

Фото: ЗАКС.Ру