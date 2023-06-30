Суд отклонил многомиллионный иск "Горэлектротранса" к поставщикам троллейбусов

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отказался удовлетворять иск ГУП "Горэлектротранс" к подрядчикам, с которыми был заключен контракт на поставку троллейбусов. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Подведомственное Смольному транспортное предприятие требовало от компаний "Сбербанк Лизинг" и "Торговый дом "Электромаш" возмещения ущерба в размере 145 млн рублей за несоблюдение сроков исполнения контракта и технические неисправности.

Судебный спор возник из-за контракта, заключенного в 2020 году на поставку 35 троллейбусов большой вместимости. Город заплатил за это 1 млрд рублей. Оценивая ущерб, "Горэлектротранс" опирался на методику комитета по транспорту.

Фото: ЗАКС.Ру