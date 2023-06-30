Доллар впервые вырос по отношению к рублю до значений марта 2022 года

Курс доллара впервые превысил отметку 88 рублей с марта 2022 года, когда на фоне начавшейся военной спецоперации наблюдался обвал рубля. На московской бирже утром пятницы американская валюта торгуется на уровне 88,25 рублей.

Более того, впервые с марта прошлого года курс евро превысил 96 рублей.

Зампред Центробанка Алексей Заботкин, комментируя подорожание валюты, выразил относительное спокойствие.

"Рисков для финстабильности мы не видим, но, безусловно, динамика курса будет учтена на следующем заседании совета директоров по ключевой ставке в части уточнении влияния обменного курса на динамику инфляции в этом году", - приводит его слова "Интерфакс".

По словам Заботкина, к курсу следует относиться как к плавающему, а нынешняя ситуация обусловлена падением цен на базовые товары отечественного экспорта.