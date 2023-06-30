Минобрнауки рекомендовало вузам начислять дополнительные баллы абитуриентам из числа участников СВО

Участники специальной военной операции при поступлении в вузы смогут рассчитывать на получение до 10 дополнительных баллов, следует из письма замглавы Минобрнауки Дмитрия Афанасьева в адрес ректоров российских университетов. Документ опубликован 30 июня на портале образовательных стандартов высшего образования.

Речь идет о зачислении в вузы по программам бакалавриата и специалитета. При приеме абитуриентов среди прочего учитываются их индивидуальные достижения, к которым в том числе относится служба по призыву, а также служба в зоне СВО по контракту, в рамках мобилизации либо же участие в добровольческих формированиях.

"Начисление баллов за прохождение военной службы и пребывание в добровольческих формированиях осуществляется аналогично начислению баллов за индивидуальные достижения. <...> Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, <...> не может быть более 10 баллов", — говорится в тексте документа.

Также в письме перечисляются категории граждан, обладающих правом на зачисление в вузы в рамках отдельной квоты. Речь идет, в частности, об участниках СВО и их детях, а также о детях медработников, погибших во время пандемии от коронавируса.

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