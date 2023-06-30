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Новости 12:27

Минобрнауки рекомендовало вузам начислять дополнительные баллы абитуриентам из числа участников СВО

фото ЗакС политика Минобрнауки рекомендовало вузам начислять дополнительные баллы абитуриентам из числа участников СВО

Участники специальной военной операции при поступлении в вузы смогут рассчитывать на получение до 10 дополнительных баллов, следует из письма замглавы Минобрнауки Дмитрия Афанасьева в адрес ректоров российских университетов. Документ опубликован 30 июня на портале образовательных стандартов высшего образования.

Речь идет о зачислении в вузы по программам бакалавриата и специалитета. При приеме абитуриентов среди прочего учитываются их индивидуальные достижения, к которым в том числе относится служба по призыву, а также служба в зоне СВО по контракту, в рамках мобилизации либо же участие в добровольческих формированиях.

"Начисление баллов за прохождение военной службы и пребывание в добровольческих формированиях осуществляется аналогично начислению баллов за индивидуальные достижения. <...> Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, <...> не может быть более 10 баллов", — говорится в тексте документа.

Также в письме перечисляются категории граждан, обладающих правом на зачисление в вузы в рамках отдельной квоты. Речь идет, в частности, об участниках СВО и их детях, а также о детях медработников, погибших во время пандемии от коронавируса.

Фото: ЗАКС.Ру


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