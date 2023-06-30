На жителя Ленобласти завели уголовное дело о дискредитации армии

Житель Соснового Бора стал фигурантом дела о повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК). Как сообщает управление СК по Ленобласти, 55-летнего мужчину уже заключили под домашний арест.

Силовики нашли состав преступления в публикациях, размещенных в социальных сетях в течение последних полутора лет. Арестант дал признательные показания, чем объясняется сравнительно мягкая мера пресечения.

В расследовании участвуют сотрудники ФСБ. Подследственному грозит до пяти лет лишения свободы. В чем заключалась с его стороны первичная дискредитация армии, за которую штрафуют по статье 20.3.3 КоАП, пока неизвестно.

Фото: ЗАКС.Ру