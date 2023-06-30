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Новости 14:11

На севере Петербурга Беглов открыл памятник Хо Ши Мину

фото ЗакС политика На севере Петербурга Беглов открыл памятник Хо Ши Мину

Петербургский губернатор Александр Беглов и член политбюро центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Ван Нэн открыли памятник первому президенту Вьетнама Хо Ши Мину. Монумент установили в зеленой зоне на улице его имени, сообщает пресс-служба Смольного.

В торжественной речи Беглов охарактеризовал историческую фигуру как великого вождя вьетнамского народа, у которого удалось добиться независимости для страны. Примерно тем же самым сейчас, по его мнению, занимается Россия.

"Наши страны дружат, поддерживают друг друга, отстаивают свою независимость. В трудные годы советский народ помогал Вьетнаму всем, чем мог. Тогда мы были вместе. Мы и сейчас вместе", - произнес глава росийского мегаполиса.

Памятник создали архитекторы Анатолий и Лада Черновы. Беглов предрек, что изваяние станет символом "борьбы и победы".

фото: gov.spb.ru


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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