Уничтожение мемориала Немцову в Москве обернулось административным делом

В Москве полиция завела административное дело в связи с погромом народного мемориала политику Борису Немцову на Большом Москворецком мосту, сообщил зампред столичного отделения "Яблока" Кирилл Гончаров. Произошедшее квалифицировали как несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами (ст. 8.2. КоАП РФ).

Гончаров выложил 30 июня в своем Telegram-канале копию уведомления, подписанного начальником отдела полиции по Китай-городу Александром Вакалом. "В результате проведенной проверки по вашему обращению принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 8.2КРФоАП", — говорится в документе.

Погром мемориала на мосту вблизи Кремля произошел вечером 2 мая. Патриотически настроенные активисты сняли на камеру, как выбрасывают в реку фотографии и цветы, принесенные москвичами в память о Немцове. Гончаров добивался возбуждения уголовного дела о хулиганстве по мотивам политической ненависти (п. "б" ч. 1 ст. 213 УК РФ) и административного дела по статье 8.2 КоАП РФ.

Борис Немцов был застрелен в Москве 27 февраля 2015 года. Народный мемориал существует на месте его гибели.

Фото: ЗАКС.Ру