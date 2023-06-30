В Петербурге Следком возбудил дело о фальсификации протоколов собраний собственников жилья

В Петербурге Следственный отдел СК по Московскому району возбудил уголовное дело о подделке документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ) после обращений жителей одного из домов по Дунайскому проспекту. Как уточнили в ведомстве, жильцы заподозрили фальсификацию протоколов общих собраний собственников квартир.

По факту "большого количества" обращений ведомство организовало доследственную проверку, в рамках которой и. о. главы следственного отдела по Московскому району И. Балакирев провел личный прием жильцов этого дома. По итогам встречи было возбуждено уголовное дело.

"По данным следствия, неустановленные лица с января по октябрь 2022 года сфальсифицировали протоколы общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном на Дунайском проспекте", — сообщили в СК. В дальнейшем протоколы были направлены в Жилинспекцию для решения вопроса о смене управляющей компании. В результате обслуживанием дома занялась новая организация.

Сейчас в рамках расследования выясняются обстоятельства дела. В частности, силовики устанавливают причастных к подделке протоколов для привлечения их к уголовной ответственности.

Наказание за подделку документов предусматривает, в частности, ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.

Фото: spb.sledcom.ru