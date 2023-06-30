Для грузового сообщения между Петербургом и Калининградом хотят построить еще два парома

Морские перевозки между Петербургом и Калининградом усилят двумя дополнительными паромами, о чем пишет ТАСС со ссылкой на замглавы Росморречфлота Бориса Ташимова. Новые транспортные средства призваны увеличить оборот грузов между регионами, а также послужить временной заменой для ремонтируемых судов. Поставить их собираются до конца нынешнего года.

По официальным данным, за первые пять месяцев 2023 года курсирующие между Петербургом и Калининградом паромы перевезли 890 тысяч тонн грузов.

В планы Росморречфлота на ближайшие три года также входит строительство двух железнодорожных паромов для маршрута Усть-Луга - Балтийск. Проект в настоящее время обсуждается с Минфином.

"Это уже аналоги существующих железнодорожных паромов, двухтопливные", - рассказал Ташимов.

Напомним, что в прошлом году в связи с военной спецоперацией страны Балтии запретили проезд российских и белорусских грузовиков по своей территории.

Фото: ЗАКС.Ру