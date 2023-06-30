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Новости 16:32

С октября силовикам повысят зарплаты на 10,5%

фото ЗакС политика С октября силовикам повысят зарплаты на 10,5%

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому должностные оклады сотрудников силовых структур и оклады военных с 1 октября поднимаются на 10,5% (в 1,105 раза).

Документ, подписанный 28 июня, спустя двое суток опубликовали на официальном портале правовой информации.

В список, помимо всех контрактников и срочников, попали Росгвардия, МВД, ФСИН, федеральная противопожарная служба, таможенная служба, а также "лица начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи".

Фото: ЗАКС.Ру


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