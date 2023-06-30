Поджигателю военкомата в Перми дали десять лет строгого режима

Суд в Перми приговорил к десяти годам строгого режима местного жителя Алексея Гашева, которого признали виновным в поджоге здания военкомата прошлым летом. Об этом сообщает портал Properm.ru. Ему инкриминировали теракт (ст. 205 УК) и госизмену (ст. 275 УК). Первые три года фигурант проведет в тюрьме.

Заседание сделали закрытым от журналистов и слушателей.

Ранее в Перми к 11 годам строгого режима в рамках того же дела приговорили сообщника Гашева по имени Михаил Соколов. Суд установил, что бутылки с зажигательной смесью в сторону военкомата они бросали вдвоем.

Кроме того, двоих пермяков признали виновными в подготовке диверсий. Свою вину оба признали.

Фото: ЗАКС.Ру