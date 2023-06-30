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Новости 17:46

РКН пригрозил блокировкой сервису Shutterfly

фото ЗакС политика РКН пригрозил блокировкой сервису Shutterfly

Роскомнадзор выдвинул требование в адрес администрации американского фотохостинга Shutterfly удалить запрещенный в РФ контент, передает "Интерфакс". Ведомство утверждает, что на сайте сервиса в общем доступе находится несколько десятков изображений, представляющих собой детскую порнографию.

Теперь компания должна незамедлительно удалить контент, объявленный вне закона. В противном случае фотохостинг ждет блокировка в России.

Ранее Роскомнадзор неоднократно ограничивал доступ к другому американскому фотобанку - Shutterstock. После того, как требования ведомства выполнялись, блокировку с него снимали.


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