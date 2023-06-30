Почти 40 млн рублей готов потратить Смольный на семейный фестиваль

В Петербурге собираются провести серию мероприятий в рамках "Семейного фестиваля", на который городские власти готовы выделить до 39,7 тысяч рублей. Закупку на организацию события 30 июня разместил комитет по развитию туризма. Мероприятия должны пройти в пяти районах города не позднее начала октября.

На каждом мероприятие должны быть организованы пять зон: "Взрослые", "Семья", "Дети" и "Сцена". Для взрослых, например, будет работать площадка "Лекторий полезности", где будут проводить 40-минутные лекции "общественно-просветительского характера социальной направленности". Комитет список тем не уточняет, однако оставляет за собой право не согласовать выступление, если оно не будет соответствовать "современным запросам социальной повестки". Еще один стенд будет посвящен медицинскому туризму. Туда пригласят четырех врачей и установят две надувные модели органов. Каждая размером 2 на 2 метра. Как надувать и какие именно органы - в комитете по развитию туризма не уточнили.

Детей планируют увлечь изготовлением ароматических саше - небольших мешочков с душистым наполнением, обычно с различными лепестками растений. Еще им предложат собирать мосты из блочных конструкций. Помогать ребятам будут трое аниматоров. Другой интерактив, под названием "Занимательная химия", предполагает создание "бомбочек" для ванн и неких слаймов. Для детей в целом запланирована обширная программа. У них будет возможность поучаствовать в мастер-классах на тему современных подходов к образовательному процессу, по изготовлению закладок для книг, а также послушать про туристические маршруты для детей. Если кого-то не заинтересует перечисленное, то можно отправиться на аквагрим или разрисовать картонную модель петербургского автобуса.

На оставшихся площадях "Семья" и "Сцена" расскажут о дизайне одежды, спорте, покажут достопримечательности Петербурга в виртуальной реальности и другое.

Помимо семейного фестиваля, комитет по развитию туризма 30 июня разместил закупки по организации еще двух мероприятий: "Столица водного туризма. Петровская акватория" и воркшопы по медицинскому и оздоровительному туризму. На них собираются потратить до 29,9 млн и 7 млн соответственно.

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