"Ведомости": Единороссам объяснили, как комментировать мятеж ЧВК "Вагнер"

Депутаты Госдумы от "Единой России" получили инструкции о том, что именно говорить в беседах с избирателями касательно мятежа ЧВК "Вагнер", сообщили 30 июня "Ведомости" со ссылкой на документ. Методичку среди парламентариев распространили накануне региональной недели, которая продлится с 3 по 9 июля.

Подлинность документа изданию подтвердили два близких к Госдуме источника. Единороссам рекомендуют высказываться в поддержку военнослужащих и решений президента Владимира Путина, а также помогать семьям военных. Что касается непосредственно событий с выступлением "Вагнера", то депутатам рекомендуют говорить в связи с ними о поддержке россиянами президента. Также им следует информировать избирателей, что "решения лидера всегда ведут к победам" и акцентировать их внимание на том, что побороть мятежников удалось "без кровопролития".

В нынешней ситуации любая дестабилизация становится "ножом в спину армии", а ставящие свои эмоции выше интересов страны люди не могут именоваться патриотами, утверждают авторы документа.

"Россияне показали свое единство с президентом, с российской армией. Именно такая консолидация общества, армии и руководства страны сыграла решающую роль в подавлении мятежа", — гласит мысль, которую единороссам предстоит доносить до граждан.

Кроме того, в документе содержатся рекомендации и по другим вопросам. Единороссам рекомендуют обратить внимание на проблему трудоустройства подростков в летний период, а также поучаствовать в партийных мероприятиях в честь Дня семьи, любви и верности. В частности, им предлагают поздравлять семейные пары на улицах, вручать подарки супругам, прожившим вместе более 50 лет, а заодно являться домой к семьям участников СВО.

Фото: ЗАКС.Ру