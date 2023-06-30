Справороссы предложили ввести сертификат на реабилитацию участников СВО

Фракция "Справедливая Россия — За правду" предложила ввести электронные сертификаты на реабилитацию участников специальной военной операции, рассказал 30 июня лидер партии Сергей Миронов. Своими соображениями справороссы поделились с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Как написал Миронов в своем Telegram-канале, СРЗП подготовила "множество предложений по поддержке участников боевых действий", часть из которых была реализована. Теперь же, по его словам, думская фракция разработала пакет инициатив на тему реабилитации участников СВО.

"Мы предлагаем ввести единый электронный сертификат на реабилитацию, позволяющий бойцам получать помощь в любых профильных медучреждениях страны, как государственных, так и частных", — сообщил Миронов.

Также парламентарий упомянул прошедшее накануне расширенное заседание Совета по делам ветеранов, приуроченное к неформальному Дню ветеранов боевых действий. Последний отмечается 1 июля, уточнил он. "Что-то мне подсказывает, что скоро этот праздник станет официальным. Я неоднократно обращался к президенту с таким предложением", — добавил Миронов.

Фото: ЗАКС.Ру