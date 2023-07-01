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Новости 10:17

В Пулково задымился самолет

фото ЗакС политика В Пулково задымился самолет

Минувшей ночью в аэропорту Пулково вынужденно задержали рейс из Петербурга в Дубай. Как сообщает ТАСС со ссылкой на авиакомпанию Emirates, причиной стало задымление самолета. Проблему обнаружили при буксировании на взлетную полосу.

"В качестве меры предосторожности все пассажиры и члены экипажа были высажены, а к самолету прибыли представители местных властей и пожарной службы", - рассказали в компании.

После проверки в исполнении спасательного-аварийного расчета пассажиров снова пустили на тот же борт, и самолет благополучно вылетел в столицу ОАЭ.

Аэропорт продолжает работать в штатном режиме.

Фото: ЗАКС.Ру


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