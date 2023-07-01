Михаил Ковальчук стал президентом Политехнического музея

Президент "Курчатовского института" Михаил Ковальчук занял должность президента московского Политехнического музея, о чем говорится на сайте последнего. Соответствующий приказ подписала министр культуры Ольга Любимова.

По мнению самого Ковальчука, оба учреждения связывает длительное и успешное сотрудничество.

"Быть в прямом контакте с теми, кто двигает прогресс, важно для музея, который транслирует не только картину исследовательского прошлого, но и научно-технологический образ будущего", - считает он.

Предыдущий президент Политехнического музея Елена Проничева в феврале стала генеральным директором Третьяковской галереи.

Михаил Ковальчук считается человеком, приближенным к российскому президенту. Они неоднократно встречались в Кремле лично.

фото: kremlin.ru