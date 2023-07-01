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Новости 12:41

Из-за щекотливого эпизода силовики начали проверять директора музея под Петербургом

фото ЗакС политика Из-за щекотливого эпизода силовики начали проверять директора музея под Петербургом

Полиция и СК проверяют действия директора музея, посвященного блокаде, на которого пожаловался 11-летний мальчик. Об этом пишет издание 47news.

Инцидент, ставший причиной проверки, имел место в детском лагере под Лугой. Согласно объяснениям директора учреждения, он застал мальчика за непристойным занятием и предложил совершать желаемое в машине. Сам он, получив положительную реакцию на приглашение, по его уверениям, салон собственного автомобиля покинул.

По последним данным, следователи состава преступления в скандальном эпизоде пока не увидели.

Фото: ЗАКС.Ру


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