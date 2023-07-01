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Новости 13:30

Июнь в Петербурге стал самым холодным за четыре года

фото ЗакС политика Июнь в Петербурге стал самым холодным за четыре года

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что средняя температура воздуха в минувшем июне стала самой низкой за прошедшие четыре года. Она составила всего 17,2 градуса.

Показатель обусловлен чрезвычайно холодным началом месяца. В середине и последней декаде июня, наоборот, наблюдалась аномальная жара, на смену которой пришли грозы с градом.

"Солнце очень порадовало в этом месяце - 342 часа это довольно много, значение в числе самых солнечных лет, примерно пятое в имеющемся ряду наблюдений", - написал метеоролог в своем Telegram-канале.

Самым жарким днем выдалось 22 июня: в центре города в этот день температура достигла отметки 29,3 градуса. Напротив, самым холодным стало 2 июня, когда воздух прогрелся только до значения 11,1 градуса.

Фото: ЗАКС.Ру


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