СК призвал жителей Ленобласти не оставлять детей в помещениях с открытыми окнами

Управление Следственного комитета по Ленобласти напомнило жителям о необходимости закрывать окна в случаях оставления маленьких детей без присмотра. Обращение продиктовано двумя июньскими случаями выпадения детей из окна. Первый инцидент имел место в Кировском, а второй - в Тосненском районе.

В обоих случаях дети ползали по подоконнику и опрометчиво оперлись на москитную сетку, которая не выдержала их веса. Их жизни сейчас ничто не угрожает, оба ребенка получают медицинскую помощь.

Жителей региона призывают отодвинуть всю мебель от окон и по возможности установить решетки.

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