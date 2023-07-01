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Новости 16:30

СК призвал жителей Ленобласти не оставлять детей в помещениях с открытыми окнами

фото ЗакС политика СК призвал жителей Ленобласти не оставлять детей в помещениях с открытыми окнами

Управление Следственного комитета по Ленобласти напомнило жителям о необходимости закрывать окна в случаях оставления маленьких детей без присмотра. Обращение продиктовано двумя июньскими случаями выпадения детей из окна. Первый инцидент имел место в Кировском, а второй - в Тосненском районе.

В обоих случаях дети ползали по подоконнику и опрометчиво оперлись на москитную сетку, которая не выдержала их веса. Их жизни сейчас ничто не угрожает, оба ребенка получают медицинскую помощь.

Жителей региона призывают отодвинуть всю мебель от окон и по возможности установить решетки.

фото: pixabay


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