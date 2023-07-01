РФ возобновила прямые полеты на Кубу

Россия и Куба возобновили прямое авиасообщение, о чем 1 июля сообщила пресс-служба российского правительства. За последнее время оно прерывалось дважды: с началом пандемии, а потом с началом военной спецоперации.

Рейсы будет осуществлять авиакомпания "Россия" с использованием самолетов Boeing 777. Вылетать в обе стороны они будут по четвергам и субботам. В дальнейшем график может стать интенсивнее.

"Куба является ключевым партнером России в Центральной Америке, и совершенно логично, что необходимо и дальше развивать экономические отношения между нашими странами", - прокомментировал событие вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В кабмине рассчитывают, что вновь открывшееся направление позволит вернуться к допандемийным показателям пассажиропотока.