Депутат ЗакСа Ленобласти предложил возвести оборонительную линию на границе с Финляндией

Во время последнего заседания Заксобрания Ленинградской области, прошедшего 28 июня, депутат Андрей Гардашников ("Единая Россия") выступил с инициативой возвести дополнительную оборонительную линию на границе с Финляндией.

К подобным мыслям подполковника ФСБ, коим является Гардашников, подтолкнуло недавнее вступление Суоми в блок НАТО.

"Возможно, нам скоро нужно будет строить оборонительную линию. На это тоже нужны средства", – поделился умозаключениями парламентарий.

Депутат полагает, что помочь в этом плане могут финансовые дотации из Петербурга и местные специалисты.

Кроме того, в обоснование необходимости линии обороны на границе Гардашников вспомнил о майских учениях Karelian Lock 23, проходивших в Финляндии.

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