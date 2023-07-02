Из окна петербургского отеля выпал 6-летний мальчик

Приезжий мальчик выпал из окна отеля в Петербурге, информирует "Фонтанка". Родители приехали с ребёнком в отпуск из Иркутска.

Инцидент произошёл накануне, 1 июля, в гостинице, расположенной на Большой Морской улице. Медиков скорой помощи вызвали сразу в номер: на месте они оказали помощь 6-летнему ребёнку, у которого диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга.

Мальчика направили в больницу в стабильно тяжёлом состоянии.

Родители рассказали, что их сын выпал из окна на первом этаже отеля.

Фото: ЗАКС.Ру