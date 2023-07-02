ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 12:22

Из окна петербургского отеля выпал 6-летний мальчик

фото ЗакС политика Из окна петербургского отеля выпал 6-летний мальчик

Приезжий мальчик выпал из окна отеля в Петербурге, информирует "Фонтанка". Родители приехали с ребёнком в отпуск из Иркутска.

Инцидент произошёл накануне, 1 июля, в гостинице, расположенной на Большой Морской улице. Медиков скорой помощи вызвали сразу в номер: на месте они оказали помощь 6-летнему ребёнку, у которого диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга.

Мальчика направили в больницу в стабильно тяжёлом состоянии.

Родители рассказали, что их сын выпал из окна на первом этаже отеля.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости2 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама