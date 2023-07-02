Из Пулково в Турцию задерживаются все рейсы Turkish Airlines до Антальи

Из петербургского аэропорта Пулково задерживают ещё два рейса Turkish Airlines, которые должны были улететь в Анталью, следует из онлайн-данных табло воздушной гавани. В самой компании говорят о техосмотре самолётов.

Так, в воскресенье, 2 июля, не могут вылететь из Северной столицы рейсы TK 3673 и TK 3677. Первый пока перенесли с 15:00 до 23:00, а второй — с 23:00 2 июля на 8 утра 3 июля. В обоих рейсах задействованы самолёты Boeing 777–300ER.

В то же время рейсы до Стамбула и Бодрума Turkish Airlines выполняет согласно расписанию.

Днём ранее пассажиры не смогли вылететь из Петербурга в Анталью, просидев два часа в салоне самолёта, после чего их попросили покинуть судно.