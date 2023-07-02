В Петербурге приступили к демонтажу полузатопленного плавучего ресторана "Серебряный кит"

Рядом с полузатопленным рестораном "Серебряный кит" на проспекте Обуховской обороны начались некие демонтажные работы: прохожие заметили рядом с ним плавучий кран. Информация об этом появилась в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Транспортная прокуратура Северной столицы добивается, чтобы собственник полностью демонтировал полузатопленный кафетерий.

"Пригнали плавучий кран, целый день что-то там бегали, фотографировали, монтировали", — поделились очевидцы событий.

По словам представителей пресс-службы Северо-западной транспортной прокуратуры, на данном этапе работ проводится подъём конструкций дебаркадера со дна Невы.

"Процесс длительный", — приводит заявление прокуратуры "Фонтанка".

Напротив парка имени Бабушкина плавучий ресторан, так и не начавший свою работу, располагается в течение последних пяти лет. Специалисты объяснили затопление судна повреждением понтонов вследствие ошибок в эксплуатации.

Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / Telegram