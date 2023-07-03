Из "Почты России" стали массово увольняться сотрудники

Изменившиеся принципы начисления зарплат сотрудникам "Почты России" привели к массовым увольнениям, о чем пишет "Коммерсант". В регионах почтальонам и работникам почтовых отделений стали сокращать оклады. Выражающих несогласие в ряде случаев вынуждают увольняться.

Перемены продиктованы ухудшением финансовых показателей компании, что, в свою очередь, связано с проблемами в области трансграничной торговли.

В самой "Почте России", признавая временные сложности, заявляют, что "о сокращении основного персонала речи не идет". В компании возлагают надежды на совместные проекты с онлайн-маркетом Ozon.

Фото: ЗАКС.Ру