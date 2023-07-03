В июле два автобусных маршрута в Петербурге изменят режим работы

Два автобусных маршрута в Петербурге из-за ремонтных работ на время сократят число остановок, о чем сообщил комитет по транспорту.

Так, введенный в прошлом году автобус № 222 с 3 по 6 июля перестанет делать остановку у станции метро "Удельная". Ближайшей к транспортному узлу станет остановка "Елецкая улица" на проспекте Энгельса. Перемены объясняются работами на газопроводе.

В Василеостровском районе изменится привычный режим работы автобуса № 158. Из-за работ в порту "Морской фасад" с 3 по 12 июля он будет обходить стороной две остановки в южной части намыва: "Морской вокзал № 2" и "Морской вокзал № 1".

Фото: ЗАКС.Ру