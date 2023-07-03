ФСБ сообщила о предотвращении покушения на главу Крыма

Центр общественных связей ФСБ 3 июля сообщил, что силовики сумели предотвратить попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Об этом стало известно "Интерфаксу".

Как утверждается, преступление готовили спецслужбы Украины. Именно они завербовали 35-летнего мужчину.

Потенциального преступника, утверждает ФСБ, на территории соседнего государства готовили к подрывной деятельности. В частности, он был обучен минно-взрывному делу.

На задержанного завели дело по ст. 205 УК с применением ст. 30 УК (покушение на совершение теракта) и по ст. 222.1 УК (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Фото: ЗАКС.Ру