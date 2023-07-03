Шлосберг* пожаловался на создание фейкового аккаунта, ведущегося от его имени

Лидер псковского отделения "Яблока" Лев Шлосберг* сообщил о злоумышленниках, ведущих поддельный Telegram-аккаунт от его имени.

От лица политика предполагаемый мошенник обращается к другим пользователям мессенджера с просьбой одолжить ему денег. Шлосберг* называет его провокатором и просит всех столкнувшихся с подобными сообщениями пожаловаться в администрацию сервиса.

Примечательно, что несколькими днями ранее упомянутый аккаунт в Telegram велся якобы от лица журналистки Татьяны Фельгенгауэр**.

*Минюст внес Льва Шлосберга в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Татьяну Фельгенгауэр в единый реестр иноагентов

фото: ГражданинЪ TV / YouTube