Суд в Петербурге назначил условный срок актеру за драку с полицейским

Московский районный суд Петербурга вынес решение по делу о применении опасного насилия в отношении представителя власти (ч.2 ст.318 УК РФ), возбужденному против актера Антона Падерина. Как сообщила 3 июля объединенная пресс-служба городских судов, ему назначили условный срок.

Как установил суд, поздно вечером 17 апреля Падерин "не менее одного раза толкнул своим туловищем и левой рукой" полицейского в аэропорту Пулково. Страж правопорядка из-за этого ударился о поручень ограждения и получил вывих плеча. Инцидент произошел после того, как сотрудники МВД задержали нетрезвого Падерина и повели его в дежурную часть.

"По дороге Падерин неоднократно сворачивал с пути, а также начал высказывать оскорбления в адрес системы МВД. Дойдя до коридора, расположенного перед зоной предполетного досмотра, Падерин высказал отказ от дальнейшего следования в дежурную часть", — пересказывает события судебная пресс-служба.

После отказа задержанного идти дальше полицейский применил к нему силу. В ответ Падерин толкнул силовика, из-за чего тот ударился рукой об ограждение. Раздался хруст, пострадавший испытал физическую боль.

Падерин раскаялся частично. Он принес полицейскому извинения, но при этом выразил сомнения в том, что именно из-за него тот получил вывих руки. Суд назначил ему два года условно с двухгодичным испытательным сроком. Также артиста обязали встать на учет в госорган, который занимается исправлением осужденных, ежемесячно отмечаться там и не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Падерин известен по ролям в сериалах "Король и Шут", "Подлинная история Русской революции" и "Пять минут тишины", а также в фильме "28 панфиловцев".

Фото: ЗАКС.Ру