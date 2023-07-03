Выдача ипотеки в России превысила рекорд позапрошлого года

Объем выдачи ипотеки в России в январе-июне 2023 года составил три триллиона рублей, сообщил 3 июля ТАСС со ссылкой на данные банка ВТБ. Это на 10% превышает показатели предыдущего рекорда, установленного в 2021 году.

"Выдачи ипотеки в целом за первое полугодие достигли трех триллионов рублей и более чем на 10% превысили результат января-июня рекордного по спросу 2021 года", — транслирует информагентство сообщение банка.

В ВТБ также отметили, что в июне объем выданных россиянам жилищных кредитов составил приблизительно 600 миллиардов рублей, что превысило показатели мая.

Как отметил вице-президент банка Евгений Дячкин, объем сделок по итогам первых шести месяцев 2023 года превысил ожидания экспертов. Итоговая сумма, по его мнению, свидетельствует о "выходе рынка на траекторию уверенного роста".

Больше всего сделок в первом полугодии заключили в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленобласти и Краснодарском крае. При этом 56% заключенных ВТБ сделок пришлось на вторичную недвижимость.

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