На Тамару Эйдельман* составили "иноагентский" протокол

Российские правоохранители составили протокол на историка и школьного учителя Тамару Эйдельман*. Ее обвиняют в несоблюдении законодательства об иностранных агентах. По версии силовиков, она не промаркировала свои публикации в интернете обязательной "иноагентской" плашкой, что подпадает под ч. 4 ст. 19.34 КоАП.

На материалы административного дела обратила внимание "Медиазона"**. К каким именно материалам появились претензии у российских властей, пока неизвестно, как и дата судебного слушания. За последнее время это уже второй "иноагентский" протокол, составленный на историка. Заседание по первому административному делу назначили на 27 июля.

С прошлого года Тамара Эйдельман* живет в Португалии. Иностранным агентом ее признали в сентябре.

*Минюст внес Тамару Эйдельман в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов