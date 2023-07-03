Памфилова рассказала Путину о преимуществах российской избирательной системы перед западной

Президент Владимир Путин 3 июля встретился в Кремле с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой. Глава ЦИК рассказала о подготовке к единому дню голосования.

Она также напомнила, что 2023 год — год тридцатилетия российской избирательной системы.

"Хотя на самом деле, Владимир Владимирович, история народовластия в России, она более чем тысячу лет имеет — с 862 года, с новгородского вече. Когда нас начинают учить разного рода государства, которым немногим более 200 лет, — конечно, это довольно странно", - заявила Памфилова.

По ее словам, избирательные комиссии в России в отличие от европейских народные.

"У них организуют выборы и считают чиновники, МВД в основном… У нас комиссия — это полный срез общества по политическому, национальному, социальному, профессиональному аспекту — по любому аспекту. Это полный срез общества. У нас не менее половины — представители партий. Чиновников разного уровня всего шесть процентов. Это народные комиссии. То есть сам принцип формирования как раз создаёт систему внутреннего самоконтроля, когда конкурирующие партии, естественно, не позволят играть в поддавки в пользу кого-то", - объяснила председатель ЦИК.

Президентскую кампанию 2024 года Памфилова назвала выборами, "от которых вообще будет зависеть судьба не только России, но мира на многие годы вперёд". Путин поинтересовался, нужна ли какая-то помощь.

"Вы и так помогаете", - ответила глава ЦИК.

Фото: пресс-служба президента России