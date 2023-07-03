В Петербурге суд назначил 300 тысяч рублей в качестве компенсации за уголовное преследование

Московский районный суд огласил решение по иску о компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование, сообщила 3 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Истец Максим Кныш добивался выплат от Минфина, а также от МВД и регионального ГУ МВД.

Согласно материалам дела, в июне 2018 года полиция в Кировском районе Ленобласти возбудила уголовное дело по статье о самоуправстве (ч. 1 ст. 330 УК РФ). Спустя год Кнышу предъявили обвинение по делу, при этом ему представили обязательство о явке. В августе 2020 года мировой судья участка № 80 Ленобласти оправдал гражданина в связи с отсутствием состава преступления и признал за ним право на реабилитацию.

В своем иске Кныш ссылался на пережитые нравственные страдания из-за уголовного преследования и говорил о развившейся из-за этого депрессии и обострении заболеваний в связи с нервным срывом. Ухудшение состояния гражданина заставило его ложиться в больницу для стационарного лечения.

Представитель ответчиков в суде возражала против удовлетворения требований истца.

Суд встал на сторону Кныша и назначил ему 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Также ему присудили 45 тысяч рублей за оплату услуг адвоката и почти полторы тысячи рублей за почтовые расходы.

Фото: ЗАКС.Ру